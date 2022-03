Z tunera součástí skupiny. BMW kupuje Alpinu

BMW a Alpina jsou úzce propojeny od roku 1964, kdy BMW začalo uplatňovat tovární záruky na vozy vybavené komponenty Alpina, ale Alpina zůstala nezávislým subjektem až do současnosti.

Akvizice společnosti dává BMW práva na značku Alpina a podle tiskové zprávy přinese „ještě větší rozmanitost do řady luxusních vozů“, což naznačuje, že modely Alpiny by mohly nakonec stát vedle svých protějšků BMW v showroomech.

Obě firmy již mají uzavřenou oficiální smlouvu o spolupráci, která však vyprší 31. prosince 2025. Do té doby bude Alpina nadále fungovat z velké části jako doposud.

Co to znamená? V Buchloe se Alpina pouští do úprav motorů od BMW, ladí si podvozkové komponenty, aerodynamiku i nejkvalitnější materiály v interiéru.