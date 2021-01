Výroba klasického Land Roveru Defender skončila před pěti lety

Do konce roku 1948 se vyrobilo 3000 landroverů, následující rok to bylo 5000 a v roce 1950 už opustilo výrobní linku přes 16 000 vozů. Zajímavostí je, že zkraje výroby mělo karoserii ze slitiny hliníku - ovšem nikoliv ve snaze uspořit hmotnost, nýbrž proto, že po válce byl v Británii nedostatek oceli, zatímco hliníku bylo hodně.

Za 67 let výroby vzniklo celkem 2 016 933 kusů. Jméno Defender nicméně není tak staré. Zkraje se mu říkalo prostě Land Rover, většinou s přídomkem série I, II nebo III - podle toho, do jakého vývojového stupně patřil. Série I se vyráběla v letech 1948-1958, pak přišla modernizace do série II, která včetně modifikace IIA vydržela do roku 1971. Tehdy přišla série III a vydržela ve výrobě až do roku 1985.