Vybržďovač v USA ohrozil hned dva náklaďáky najednou

Jsou lidé, kteří prostě neumí řídit. Řidičský průkaz mají a autem jezdí jen proto, že musí. Nemají potřebu se zlepšovat, anebo jim prostě jen není shůry dáno. To se dá pochopit, vařit taky někdo umí líp a někdo hůř. Manévr tohoto amerického řidiče ale není neschopnost, nýbrž zlomyslnost a snaha škodit, která neskončila nehodou jen díky pohotovosti a schopnostem profesionálů za volanty dvou náklaďáků.

Ve videu vidíte správně, tenhle řidič vybrzdil hned dvě nákladní auta najednou. Stalo se to v sobotu 19. října na dálnici I-79 nedaleko Bridgeville v americké Pennsylvánii. Řidič BMW dle popisku videa najel do odbočovacího pruhu, pak se vrátil před náklaďák s kamerou - a co se dělo poté, je velmi dobře vidět.

Konkrétní pohnutka řidiče k takovému konání není známá, ale dá se odhadnout, že se mu prostě nelíbilo, že se předjíždějí dvě nákladní auta. A všimněte si také, že při druhém vybrždění náklaďáku s kamerou se musí jeho řidič poměrně prudce vyhnout do levého pruhu a vůz se přitom nakloní.

„Můj truck váží naložený zhruba 33,5 tuny, to se nedá zastavit na pár metrech,” cituje popisek videa řidiče nákladního vozu, který všechno natočil. A dokonale tak ilustruje, proč je vybržďování náklaďáků opravdu špatný nápad. Komu by to nedošlo, připomeňme případ z české dálnice D5 - nákladní auta prostě nebrzdí tak dobře, jako osobní, protože jsou těžší.