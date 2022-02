Vrátí se cortina, escort či capri? Ford si nechal zapsat názvy starých modelů

„Myslím, že máme jedinečnou výhodu, že máme názvy z minulosti, na které se můžeme napojit, abychom emocionalizovali náš produkt a vyprávěli příběhy, které žádná jiná značka nedokáže říct,“ řekl tehdy, ale neuvedl, o jaké názvy by se mělo jednat.

Mohl by to být čistě krok k tomu, aby jména nepoužívaly jiné automobilky. Mluvčí Ford prohlásil, že „registrace duševního vlastnictví není signálem pro žádné budoucí produktové plány“, ale ve světle nedávných prohlášení to může leccos napovědět.