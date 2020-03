Volkswagen představil elektrický crossover ID.4

Model ID.4 by se pak měl na rozdíl od ID.3 stát plnohodnotným globálním autem od Volkswagenu stejně jako třeba Golf. Prodávat by se měl v Číně i v USA, kde bude jeho výrobu obstarávat moderní továrna ve městě Chattanooga v Tennessee.

Co se prodejů v Evropě týče, Volkswagen chce začít nabízet ID.4 svým zákazníkům na konci roku 2020. Česko bude mít ale v první vlně smůlu, vůz by se měl do katalogů tuzemských prodejců dostat až začátkem příštího roku. Do té doby ještě očekávejme úplnou premiéru se všemi podrobnostmi.