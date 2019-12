Vodíkový elektromobil zvládne přejet celou ČR bez tankování. Hyundai stanovil rekord

Řada konvenčních aut zvládne ujet na jednu nádrž osm stovek kilometrů, ale u vodíkového elektromobilu to je nový rekord. A není to krátká vzdálenost, Česká republika je po silnici podstatně kratší.

Podle webu Mapy.cz je to od hraničního přejezdu Hranice/Ebmath na západě k přejezdu Bukovec/Jasnowice na východě téměř 572 kilometrů, pokud zvolíte nejkratší trasu a neopustíte území ČR. Nejrychlejší trasa má necelých 622 km.

Že by takový přejezd měl být možný, ukazuje i fakt, že Piccard - jinak člověk, který obletěl svět v horkovzdušném balonu - nejezdil dokola po okruhu za ideálních podmínek a bez dopravy. Jel po veřejných silnicích.

Jeho trasa vedla od vodíkové stanice v městečku Sarreguemines do francouzského Národního muzea vzduchu a vesmíru v Le Bourget. Přímo to je 406 km, takže musel mít jinou trasu.

To je pravděpodobné i proto, že cestou sem tam svezl nějakého pasažéra. Např. velkovévodu Jindřicha I. Lucemburského nebo knížete Alberta II. Monackého.

Podle automobilky Hyundai mohl dojet ještě o kousek dál, neboť po příjezdu do cíle palubní počítač ukazoval dojezd 49 km. Pokus o rekord tedy nejspíš nebyl primárním cílem tohoto dvoudenního rekordu tolik jako propagace vodíkového pohonu.

Samozřejmě, dojezd závisí na tom, jak velkou má auto nádrž. Pokud by v budoucnu přišla verze Nexa třeba s dvojnásobnou kapacitou vodíku, rekord jde posunout do úplně jiných sfér.

Vodík totiž i přes tento rekord má co dohánět, rekord dojezdu na jednu nádrž paliva u konvenčních automobilů má hodnotu 2617 km. Stanovil ho Volkswagen Passat TDI v roce 2012, a to také na veřejných silnicích z Houstonu v Texasu do Sterlingu ve Virginii.