Vláda zdražila daň na CNG skoro dvojnásobně, přesto je stále výhodné

To je docela dost na to, že v roce 2011 byla ještě daň nulová. Stát se už tehdy zavázal, že bude podporovat toto palivo a do roku 2025 nezvedne cenu nad 3 koruny za metr krychlový CNG. To zatím dodržuje, ale je pravda, že pomalu a mediálně tiše zvedá ceny.