Ve Velké Británii testují pojízdné bubliny pro veřejnou dopravu

V Bristolu se prohání autonomní miniautobusy od společnosti AECOM. Podle agentury AP se jedná o první testy, při kterých není přítomen supervizor uvnitř vozidla. Na bezpečnost se proto dbá jen dálkovým ovládáním, vozidla by ale měla danou trasu zvládnout samostatně.

Během plánovaného provozu by měl systém fungovat díky mobilní aplikaci. K jízdě se mají uživatelé přihlásit pomocí mobilní aplikace. „V budoucnu bude pravděpodobně čím dál méně lidí vlastnit automobil, populárnější bude pronajímání a další alternativy,” tvrdí George Lunt z AECOM.

Audi vytáhlo autonomní elektromobil do ulic

Tvůrci v souvislosti s těmito vozidlo hovoří také o filosofii „posledních mil”. Tedy způsobu dopravy cestujících ze vzdálenějších míst od centra města. Ti se v novém schématu budou dopravovat na okraje metropolí a do centra zvolí právě jednu z podobných způsobů dopravy na „poslední míle”.

„Jo, je to docela v pohodě. Jako normální auto. Je trochu divné, že nemáte žádného řidiče, ale je to docela hezké,“ říká pasažérka. „Kdyby to bylo tak plynulé, moderní, dobré pro životní prostředí, určitě bych je použil raději než jiné prostředky veřejné dopravy,“ říká jiný cestující.