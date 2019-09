V tomhle ZiLu měl jezdit Husák. Nyní může být váš

Takovými vozy jezdili i vedoucí představitelé komunistických stran ve státech východního bloku a Československo nebylo výjimkou. Gustáv Husák, poslední komunistický prezident, měl podle dostupných informací ZiLy nejméně dva - model 114 ze 70. let a později model 41045 z roku 1985. Přesněji, tenhle konkrétní ZiL-41045.

Alespoň to tvrdí člověk, který ho aktuálně prodává - v Lotyšsku. „Byl to dárek od Gorbačova pro vedení komunistů v Československu,” napsal nám v e-mailu s tím, že ho sám koupil v roce 2013 v Praze. Mezi fotografiemi, které u svého inzerátu sdílel, je dokument organizace GON (Garaž Osobogo Naznačenja, Garáž pro zvláštní účely) z roku 1985, který říká, že vůz má cíl v ČSSR.

Také víme, že nejméně jedno tohle auto v Česku jezdilo s vládní poznávací značkou; vládní auta někdy od poloviny 70. let nosila písmena AA. Nebyla to prostě Praha, na běžná auta Pražanů „zbyly” kombinace AB až AZ.

V té době ještě samozřejmě vůz neměl na zadních bočních dveřích státní znak. Nemohl ho mít, neboť to, co vidíme na fotkách u inzerátu, je znak České a Slovenské Federativní Republiky a ta existovala v období od 23. dubna 1990 do 31. prosince 1992.