V Česku je 1525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektromobilů

Z údajů Sdružení automobilového průmyslu a výrobců vyplývá, že tuzemské automobilky vyrobily od ledna do konce září zhruba 91 tisíc elektromobilů a plug-in hybridů, loni to bylo za celý rok zhruba o 40 % méně. Auta do zásuvky se tak v současnosti na celkové tuzemské produkci osobních vozů podílí 10,9 %, loni to bylo méně než pět procent.