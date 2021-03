U Audi zatím bez odškodnění, podle soudu není automaticky odpovědná za naftový skandál VW

Podle soudu by bylo zapotřebí konkrétních důkazů, které by prokázaly, že odpovědné osoby v Audi alespoň věděly o nelegální technologii, nebo podporovaly strategické rozhodnutí o jejím použití.

Soudci proto zrušili rozsudek nižšího krajského soudu v Naumburgu. Žalobce má nyní možnost znovu předložit svá obvinění u nižšího soudu, ale musel by předložit stanovené důkazy. To by však bylo velmi obtížné, uvedla agentura DPA.