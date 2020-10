Tři unikátní Alfy Romeo se prodaly za neskutečnou sumu

Koncepty aut jsou většinou poplatné své době, ať už představují současné auto, které se chystá do sériové výroby, anebo předpovídají budoucnost. Když se za nimi po pěti, deseti či třiceti letech ohlížíme, jsou zajímavé spíš nostalgicky. Trojice konceptů Alfa Romeo B.A.T. je však výjimkou.

Vznikly perem designéra Franca Scaglioneho, když pracoval pro karosárnu Bertone. Samostatně tato jména nebyla na přelomu 40. a 50. let nic speciálního. Karosárna po druhé světové válce hledala svůj smysl, neboť zakázkové stavby pro nejbohatší z nejbohatších, kterými byla živa v meziválečné době, byly ve válkou zdecimovaném světě nepříliš životaschopnou obchodní strategií.

Prvním ze tří konceptů je B.A.T. 5 , odhalené na turínském autosalonu v roce 1953. Číslo 5 má proto, že Scaglione předtím pracoval na čtyřech návrzích, které ale zavrhl a do výroby – jediného kusu, samozřejmě – se dostala až pětka.

Třebaže na to nevypadá, vůz je zamýšlen jako silniční. Má tedy světlomety, které jsou ale schované v blatnících, když zrovna nesvítí. To pro co nejnižší aerodynamický odpor, který Scaglione správně označil za největší překážku rychlosti a efektivity.