Trabant je opravdová automobilová legenda východní Evropy. Výroba skončila před 30 lety

Prakticky veškerá auta, dnes považovaná za kultovní, se zrodila v západní Evropě nebo Americe. Minivozy Citroën 2CV, Volkswagen Brouk, Fiat 500, anebo sportovní Porsche 911 či Ford Mustang ale přeci jen mají jednoho „bratříčka”, který vznikl na té krušnější straně železné opony – Trabant 601. Vyráběl se dlouhých 27 let a jeho poslední exemplář sjel z výrobních pásů v saském městě Zwickau 30. dubna 1991, přesně před 30 lety.

Jeho výroba začala v roce 1963 jako druhá modernizace původního modelu P50, který se vyráběl od roku 1957. Jeho účel byl stejný, jako měl tehdy už nesmírně oblíbený „západní” Volkswagen Typ 1 – nabídnout auto za nízkou cenu co nejširším masám lidí. Jeho jméno znamená „družice” či „nohsled” – vybrali ho v euforii po vypuštění sovětské družice Sputnik.

Během běžné kariéry si Trabant 601 i jeho předchůdce s označením 600 vysloužil od ostatních motoristů spíše posměch, což dokládají i přezdívky „splašené trsátko” nebo „bakeliťák”. Narážely na to, že karoserie nebyla z plechu, ale z duroplastu, směsi odpadní bavlny a pryskyřic. Méně už je však známo, že kostru, na které byly duroplastové výlisky připevněny, tvořila ocel.

Až nenávist řidičů jedoucích za ním vzbuzoval trabant kvůli oblakům namodralého dýmu valícím se z výfuku. Pod kapotou totiž téměř po celou dobu výroby, tedy od roku 1957 až do konce 80. let, pracoval dvouválcový vzduchem chlazený dvoutaktní motor.

Dvoutaktní motory spalují kromě benzínu i olej – pro správné mazání je nutno olej s benzínem míchat. Takže stačilo, aby někomu při tankování „ujela ruka”, do benzínu přidal více oleje než výrobcem doporučená 2-3 % a trabant za sebou vytvořil kouřovou clonu, kterou by mu v některých případech záviděla snad i posádka válečné lodi při námořní bitvě.

Emise aut ale tehdy nikoho moc netrápily a majitele trabantů kromě toho, že vůbec mají nějaké auto, těšilo i to, že východoněmecký plastový zázrak nabízel „za málo peněz hodně muziky” – tedy, odhlédneme-li od pouhých 26 koní výkonu.

Lacinější nové auto snad ani nešlo koupit – koncem 70. let přišel Trabant 601 v ČSSR na 36 500 korun, přičemž nejlevnější škodovka stála o 20 tisíc více a cena téměř nedostupných západních aut v Mototechně atakovala 200 000 korun. Pokud se navíc podařilo sehnat trabanta ve verzi kombi, zvané Universal, dal se podle pamětníků s jeho pomocí postavit i dům.

Ve východním Německu byl přitom trabant – ale i další automobily – nedostatkovým zbožím. Běžní zájemci se zapisovali do pořadníků s čekací dobou přesahující někdy i 10 let. Zákazníci si nemohli moc vybírat a továrně to umožňovalo plánovat výrobu na dlouhou dobu dopředu.