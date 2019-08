Toyota si věří na absolutní rekord Nordschleife, korunu stále drží Porsche

Na možnost, že by se do toho Toyota pustila se svým prototypem TS050 Hybrid, odpověděl šéf závodního oddělení automobilky Rob Leupen vcelku nadšeně: „Chtěl bych to vyzkoušet, byla by to zábava. Myslím si, že naše auto by bylo rychlejší než Porsche,” řekl pro web Moorsport.