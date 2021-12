Toyota chce u svých elektromobilů upřednostnit cenu, nikoliv vysoký dojezd

Na cenovou dostupnost místo dlouhého dojezdu na jedno nabití se chce u svých elektrických aut soustředit japonský gigant Toyota. Webu GreenCarReports to odhalil Cooper Ericksen, viceprezident produktového plánování a strategie v severoamerické divizi automobilky.

Toyota podle něj plánuje upřednostňovat cenovou dostupnost, odolnost a environmentální odpovědnost jako klíčové vlastnosti svých elektromobilů před dlouhým dojezdem. Naopak značka Lexus by se na dojezd orientovat měla a mohla by nabídnout až 800 km dojezdu na jedno nabití.

Automobilka chápe cenovou dostupnost jako jeden z nezbytných prvků přívětivosti k životnímu prostředí – chce tak prodávat dost elektromobilů, aby to mělo nějaký efekt.

„Baterie jsou drahé a čím větší je baterie, tím je i dražší. Takže si myslím, že z dlouhodobého hlediska je vtip ne v tom, honit dojezd, ale najít rovnováhu mezi cenou a dojezdem tak, aby si to auto zákazník mohl dovolit,“ pokračoval.

Automobilka očekává, že bude do konce tohoto desetiletí prodávat elektromobily po milionech. A to přestože jejich nástup v nabídce značky přijde ve srovnání s podobně velkou konkurencí, tedy koncerny Volkswagen či Stellantis, o něco později. V září Toyota oznámila, že chce do vývoje baterií investovat 13,5 miliardy dolarů (303,6 miliardy korun) a snížit cenu baterií na jedno vozidlo o polovinu ve srovnání s čerstvě představeným modelem bZ4X.