Top Gear proti sobě znovu postavil supersport a stíhačku

Souboj auta se stíhačkou v pořadu Top Gear vstoupil v roce 2008 do historie. Když Richard Hammond usedl za volant Bugatti Veyron, aby se utkal s Eurofighterem, něco takového tu na obrazovkách ještě nebylo. Od té doby se však mnohé změnilo.

Hammond má s Clarksonem a Mayem vlastní show The Grand Tour, pro Top Gear na BBC se v rámci několikátého střídání moderátorů usadil především Chris Harris. Veyron už je téměř veteránem a svět fascinuje třeba McLaren Speedtail. Nebo stíhačka Lockheed Martin F-35 Lightning II, která se v novém pokusu, zveřejněném 26. dubna, postavila právě McLarenu s Harrisem za volantem.

Pravidla tentokrát neobsahují pouhou jednu otočku jako v roce 2008 - horizontální pro auto a vertikální pro letadlo. Trať se ale skládá z trojúhelníku. Jistěže po sebevědomém startu se musel Speedtail sklonit, ovšem za debakl to označit nelze.

F-35 patří do arsenálu britského letectva. Jeho motor F135 od společnosti Pratt & Whitney umožňuje maximální rychlosti více než Mach 1,6. Tedy 1909 km/h. S přídavným spalováním poskytuje tah 191 kN, je to nejsilnější motor, jaký byl kdy instalován do stíhacích letounů. V přepočtu přijde jeden kus na více než 5 miliard korun včetně výzbroje, bez výzbroje kolem tří miliard.