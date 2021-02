Tesla by na autech prodělávala, v zisku je díky emisním kreditům

Americká automobilka Tesla za rok 2020 vykázala zisk, což u ní není obvyklé – v rámci celého roku to bylo poprvé, kdy neměla minusový výsledek hospodaření. Podle amerického webu The Motley Fool, který se věnuje financím a akciím, za to ovšem nevděčí úspěchu svých aut, nýbrž emisním kreditům.