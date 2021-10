Téměř polovina britských motoristů si myslí, že řídí lépe než autonomní vozy

Budou autonomní vozy řídit lépe než lidští řidiči? Jejich příznivci a ti, co pracují na jejich vývoji, tvrdí, že jednou ano. V současnosti si však téměř polovina ze zhruba dvou tisíc britských motoristů, kteří se účastnili výzkumu společnosti Volkswagen Financial Services UK, myslí, že oni to zvládnou lépe.

Výzkum, který probíhal v létě letošního roku, také odhalil, že větší důvěru ve vlastní schopnosti mají Skotové – 54 % jich odpovědělo, že řídí lépe než autonomní vozy. Podobně si věří mladí řidiči ve věku 18-24 let, těch dle vlastního názoru řídí lépe 52 %. Naopak jen 39 % lidí ve věku přes 75 let má stejný názor.

Neznamená to ale, že zbytek lidí by si autonomní vůz koupilo. Jen 21 % dotázaných uvedlo, že by si pravděpodobně koupilo samořídící auto, kdyby bylo dostupné, resp. až se tak stane. Zde jsou velké rozdíly mezi věkovými skupinami – 50 % lidí v letech 25-34 let by si autonomní vůz koupilo, kdežto v kategorii 55-64 let věku to je jen 5 %.

Co by tito lidé dělali při cestování takovým autem, tedy bez nutnosti se věnovat řízení? 44 % by poslouchalo hudbu, 25 % by se dívalo na film či televizi a 20 % by spalo.