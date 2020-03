Taxíky se Prahou prohánějí už 113 let

Jak praví dobový inzerát, již tehdy byly vybavené taxametry. V roce 1919 v Praze jezdilo čtyřicet autodrožek, o šest let později 470 a v roce 1935 již 1200. A nejoblíbenější vůz? Byla to především Praga Piccolo, solidní, spolehlivá a pohodlná, navíc prodávaná za dostupnou cenu. Vyrábělo ji až do roku 1941 v různých sériích automobilní oddělení Českomoravské–Kolben–Daněk.