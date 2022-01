Startuje Rallye Dakar, potřetí v Saúdské Arábii a tradičně s řadou Čechů

Potřetí v historii v Saúdské Arábii a tradičně s početnou českou účastí startuje v sobotu 1. ledna 44. ročník Rallye Dakar. Hlavními českými postavami jsou motocyklista Martin Michek, Martin Prokop v kategorii automobilů, Josef Macháček s buggynou a piloti kamionů Martin Macík a Aleš Loprais. Celkem by na startu měly být téměř čtyři desítky Čechů včetně dvou žen Olgy Roučkové a Olgy Lounové.

Michek v lednu desátým místem vyrovnal české maximum Stanislava Zlocha mezi motocyklisty z roku 1998. Teď se pokusí výsledek ještě vylepšit. „Jsem ale nohama na zemi. Vím, že abych vyhrál nebo byl do trojky, do pětky na Dakaru, to bych musel mít veliké štěstí. Furt je tady 20 až 25 fabrických jezdců. Já jim chci zamotat hlavu, aby pokaždé, když jdou spát, měli v hlavě jméno Michek a přemýšleli, jak je možné, že nefabrický jezdec může být mezi námi. Chci jim ukázat, že s nimi dokážu bojovat,“ řekl Michek.