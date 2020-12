Sníh na autě a nečitelná značka mohou znamenat i vysokou pokutu

Po pár teplejších dnech to podle předpovědi počasí vypadá, že se o víkendu zima opět přihlásí o slovo. Správné pneumatiky na autě, ať už zimní, či aspoň celoroční, jistě každý motorista má, pokud auto na zimu neodstavil do garáže.

Neškodí ale připomenout některé záludnosti v silničním zákoně, které vás mohou v extrémním případě přijít opravdu draho.

Jednak to je povinnost očistit auto od sněhu a dbát na to, aby na něm nebyl led. Po novelizaci zákona, která vstoupila v platnost v únoru 2016, řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran”, a „řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích”.

De facto to znamená, že je řidič povinen před jízdou vozidlo patřičně očistit – ale nejen před jízdou. Zákon zakazuje řídit vozidlo, z nějž není dostatečný výhled, nebo z nějž by mohl padat led, takže kdykoliv řidič zjistí něco takového, je povinen zastavit a dát to do pořádku. Jinak se vystavuje hrozbě pokuty až 2000 korun v příkazním řízení na místě nebo 2500 korun ve správním řízení.

Plechová, a tedy v zimě promrzlá registrační značka na sebe snadno a rychle nabalí sníh. Foto: Arben Tafallari

Druhé ustanovení, které nabírá na významu tím víc, čím víc jsou silnice prosolené, se týká registrační značky. Řidič nesmí „řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost”, a to pod trestem pokuty 5-10 tisíc korun a zároveň zákazu činnosti na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.

Registrační značka je plechová, zejména ta přední je v mrazivém vzduchu promrzlá a sníh či břečka se na ni lepí jedna radost. Klidně až do té míry, že způsobí její nečitelnost, a to i během pár kilometrů. To samo o sobě může stačit na naplnění formálního aspektu přestupku – značka nejde přečíst.

Značka takto znečištěná zaschlou posypovou solí by při silniční kontrole s největší pravděpodobností neprošla. Foto: Tomáš Třeštík

Jenže řidič nemá jak zjistit, že některá z jeho registračních značek je zanesená sněhem. K uložení trestu za jakýkoliv přestupek je třeba jedné zásadní věci – zavinění. Pokud tedy něco zvenčí, např. sníh, znemožnilo čitelnost registrační značky a řidič o tom nevěděl, k zavinění nedošlo a není možné řidiče trestat.

Samozřejmě, pokud řeknete něco ve smyslu „Viděl jsem, že mám špinavou značku, ale neměl jsem čas ji čistit”, dokazování, že jste o nečitelné značce věděli, a mohli ji tedy očistit, bude pro policii velmi snadné.