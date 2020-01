Škoda začíná prodávat novou Octavii liftback, na nejlevnější verzi si ale počkáme

Liftback je samozřejmě levnější než kombík, a to podstatně. Prozatím bude startovat na motoru 1,5 TSI o 150 koních, a to na 597 tisících korun. Stejně drahý bude i základní dvoulitrový diesel o 116 koních. V obou případech čekejte pohon předních kol, šestistupňovou manuální převodovku a výbavový stupeň Ambition.

Tyto zprávy nesedí se starší informací, že Octavia půjde pořídit i do půl milionu. To bude pravda až koncem prvního pololetí letošního roku, kdy přijde do nabídky liftback s tříválcem 1,0 TSI o 110 koních výkonu. Ten bude stát od 457 tisíc korun. V průběhu letošního roku přibude také verze RS a varianta s pohonem na CNG.