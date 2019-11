Seznamte se s Thorem. Monstrum na kolech má 24 válců a stojí jmění

Je to vozidlo, které se na světě je tak nevidí. Jeho stavitel Mike Harrah strávil vytvořením tahače s přezdívkou Thor dlouhých sedm let svého života a do jeho přestavby investoval více než 7 milionů dolarů z vlastních financí, tedy asi 160 milionů korun. Musí se mu ovšem nechat, že výsledek je ohromující.