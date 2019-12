Seat poutá na nový Leon, bude si hrát se světlem

Nové osvětlení zákazníky čeká i v interiéru hatchbacku, a to okolo přístrojové desky a dveří. V kabině by se mohli řidiči těšit třeba na bezdrátové nabíjení telefonu, nový displej infotainmentu a rovněž na obrazovku místo přístrojové desky. Auto navíc bude umět i pozdravit, a to díky nápisu „Hola!“, který při nastupování vůz promítne na vozovku.