Rusové postavili řadový šestiválec ze čtyřválce staré lady. Rozběhl se

Spousta motorů na světě, leckdy i dost zajímavých, vznikla spojením dvou menších motorů do jednoho většího. Např. Cosworth tak před lety vyrobil 5,9l V12 pro Aston Martin – jsou to dva spojené vidlicové šestiválce Duratec od Fordu s novou klikovou hřídelí.

Proto víme, že to není nemožné – máte-li na to dost znalostí a peněz. Nyní se dozvídáme, že to není nemožné, ani jste-li ruští garážníci s hromadou zkušeností z více či méně šílených staveb, a co nemáte po finanční stránce – i když ta taky nebude špatná, jak odhadujeme z celkového počtu odběratelů přes 4,4 milionu na dvou youtubových kanálech – doháníte odvahou.