Řešení propadlé STK či řidičáku můžete znovu odložit

Propadlá platnost řidičského či profesního průkazu anebo technické kontroly auta může znamenat problém, a to docela zásadní, pokud na to přijdete až v moment policejní kontroly. Ovšem, co propadlo v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, má platnost automaticky prodlouženu o 10 měsíců.