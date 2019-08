Pseudohistorická auta v Praze jsou registrována jako traktory i rolby

Pseudohistorická auta, která vozí turisty na vyhlídkových jízdách, jste v Praze už jistě viděli. Vedení města se nyní zaměřilo na to, zda tato vozidla dostávají pravidlům pro provoz na silničních komunikacích.

Z 58 kontrol zjistil magistrát závadu v 55 případech. Novinářům to řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kontroly se konaly zejména v Praze 1. „Je to tím, že tam se tyto atrakce vyskytují nejvíce. Kontroly jsou zaměřeny zejména na pseudohistorické vozy a různá pivní vozítka,” řekl Scheinherr. V kontrolách bude magistrát pokračovat do konce léta.