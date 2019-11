První pick-up od Tesly bude představen již tento měsíc

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory

Tesla zatím nezveřejnila a pravděpodobně ani v brzké době nezveřejní, bližší technické specifikace o chystaném cybertrucku, ale už dříve se Musk nechal slyšet, že by měl elektromobil přímo konkurovat nejprodávanějšímu pick-upu Ford F-150, a to i velikostí. Cena by pak neměla přesáhnout 50 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přibližně 1,3 milionu korun.

Co se vzhledu týče, zatím lze jen dedukovat, jak by mohl cybertruck vypadat, ale na internetu už samozřejmě kolovalo několik podob, které se vydávaly za pravé fotografie konceptu. Musk se k tomu ale vyjádřil velmi odmítavě, když řekl, že nic z toho, co bylo k vidění, nevypadá ani trochu jako nová Tesla, která by se měla začít prodávat během roku 2021.