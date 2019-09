První elektromobil Mazdy se má představit už za pár týdnů v Tokiu

To ostatně už nějakou dobu víme. Nyní se však dozvídáme, že elektromobil se představí na tokijském autosalonu v příštím měsíci. Webu Automotive News to potvrdil mluvčí značky Jošikazu Nagai. Má to být zcela nový model, nikoliv elektrická verze existujícího auta, třebaže fotografie -– oficiální přímo od Mazdy – ukazují prototyp s karoserií modelu CX-30.