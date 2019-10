První elektromobil Mazdy chce být druhým autem do rodiny

Automobilka Mazda se vyhýbá downsizingu a klasické benzínové motory neosazuje ani turbodmychadly, za což ji fanoušci motorismu časů minulých mají velmi rádi. Jenže v Hirošimě se čas nezastavil a i Mazda musí snižovat emise rychleji - a proto se právě díváme na její první elektromobil.

Mazda MX-30 Foto: Mazda

Jeho příchod byl naznačován už před více než rokem. Psali jsme také o tom, že elektromobil Mazdy má být autem pro řidiče, ale to, co se představilo na právě probíhajícím tokijském autosalonu, je kříženec SUV a kupé s podivnými zadními dveřmi.

Jak to odpovídá původnímu zadání, se dozvíme, až se s novinkou svezeme. Nyní začněme tím, co je na papíře. Předně to je název - označení „MX” znamená „Mazda Experiment” a nese ho i ryze benzínová, ryze řidičská Mazda MX-5.

Mazda MX-30 Foto: Mazda

Design bude věcí každého, ale ve srovnání třeba s takovou šestkou nebo i modelem CX-30 značně pozbyl elegance. Působí skoro, jako že designéři dostali za úkol navrhnout odlišnou Mazdu za každou cenu.

Již zmíněné protisměrné zadní dveře se u Mazdy neobjevují poprvé, měla je např. RX-8, která se vyráběla v letech 2002-2012, a v současnosti využívá velmi podobného systému BMW i3. Poskytuje lepší přístup na zadní sedačky oproti dvoudveřovému autu, ale ve srovnání se skutečným „čtyřdveřákem” se nastupuje hůř. A v neposlední řadě zadní dveře není možné otevřít bez předních a přední není možné zavřít bez zadních.

Tohle netradiční otvírání dveří Mazda nepoužívá prvně. Foto: Mazda

V interiéru dále stojí za zmínku zejména materiály, které jsou přívětivé k životnímu prostředí - korek ze stromů, které nebyly aktivně káceny, výplně dveří z recyklovaných plastů nebo látka na sedačkách, která je rovněž produktem recyklačního průmyslu.

MX-30 kopíruje hlavní displej infotainmentu daleko vpředu na palubní desce s ovládáním na středovém tunelu, jaký je už ve výrobě např. v nové trojce. Přidává k němu ale druhý displej, tentokrát už dotykový, před voličem převodovky. Zde řidič ovládá klimatizaci a další funkce vozu. O patro níž vidíme jednu 220V zásuvku a dva porty USB.

Budou zadní sedačky dost dobře použitelné i pro děti? Foto: Mazda

Mazda představuje novou MX-30 jako druhé auto do rodiny; činí to zejména s ohledem na její pohonné ústrojí, ale je-li pro vás „druhé auto do rodiny” synonymem pro „auto pro manželku, v němž budou jezdit malé děti”, ty zadní dveře mohou znamenat problém.

Když už jsme nakousli pohonné ústrojí - nejdůležitější je baterie, která je samozřejmě lithium-iontová a má kapacitu 35,5 kWh, podobně jako odcházející VW e-Golf a výrazně méně než třeba Renault Zoe. Dojezd na jedno nabití má být 200 kilometrů dle měřicí metodiky WLTP; „mnohem víc než průměrných 48 km, které denně najezdí evropští řidiči”, uvádí tisková zpráva. Nabíjet má být možno i stejnosměrným proudem na rychlonabíječkách.

Skutečný korek, eko-materiály a dva displeje Foto: Mazda

V duchu předchozích vyjádření píše automobilka i o tom, že MX-30 má být dobrá i z řidičského hlediska. Baterie je integrovaná do struktury karoserie, a tak má zlepšovat celkovou tuhost a přispívat ke zrychlení odezvy na povely řidiče. Byl vytvořen i systém, který v závislosti na otáčkách motoru bude vydávat nějaký zvuk, a to téměř jistě i do kabiny.

Vůz dostal i systém G-Vectoring Control Plus, tedy něco na způsob vektorování točivého momentu na poháněné nápravě, jako mají konvenční Mazdy, ovšem samozřejmě s úpravami pro elektrický pohon. Na otázku, která náprava je poháněná, tisková zpráva přímo neodpovídá, ale říká, že zadní náprava je kliková a přední typu MacPherson, takže MX-30 je s největší pravděpodobností předokolka.

Už nyní je možné ji předobjednávat v limitované sérii First Edition, česky První edice, a to bez desetikoruny od 900 tisíc korun. Takhle to bude až do ženevského autosalonu, kde se vůz odhalí „ve standardu”. Již nyní ale víme, že nabídka výbav bude kopírovat tu pro crossover CX-30.

Mazda MX-30 Foto: Mazda Dalších 8 fotografií