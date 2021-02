Proč bude mít Mercedes třídy C jen čtyřválce? Emise nejsou jediným důvodem

Německá automobilka Mercedes-Benz nedávno nepříjemně překvapila své fanoušky ústy inženýra Christiana Früha prohlášením, že nová třída C dostane výhradně čtyřválcové motory, a to včetně vrcholné varianty AMG. Místo slepého obviňování emisních pravidel EU si však poslechněme Frühovo vysvětlení – je šéfinženýrem tohoto modelu.

Jednak by jeho vyšší hmotnost znamenala větší zatížení přední nápravy, a jednak, aby se pod kapotu vešel, příď by musela být o 50 mm delší, což samozřejmě přidává další hmotnost. Benefity po stránce výkonu podle inženýra nejsou dost velké na to, aby takové zásahy ospravedlnily.

Třída C však, jak Früh odhalil už v minulosti, zůstane autem s klasickou koncepcí motoru vpředu a pohonu zadních kol. Benefity platformy s motorem napříč před přední nápravou a pohonem předních kol ve výrobních nákladech a ušetřeném místu v kabině nejsou dost velké na to, aby vyvážily výhody klasické koncepce po stránce jízdního projevu.

A co ryze elektrická třída C? Někdy bude, ale ne v dohledné době. Platforma, na níž vůz stojí, není na elektrický pohon dost dobře stavěná, třebaže technicky by to asi šlo. Platforma EVA, na níž bude stát model EQS, je zase pro třídu C příliš drahá.