Příští BMW M5 má být plug-in hybridem o výkonu 760 koní

Ta poslední zmiňovaná ovšem nemá nahradit vrcholovou verzi M5, jak by jeden očekával. Ta má útočit přímo na některé chystané mercedesy-AMG s označením 63 tím, že bude plug-in hybridem. Britové citují Klause Fröhlicha, šéfa vývoje BMW, který řekl, že do roku 2025 nebudou žádná plně elektrická „emka”, ale plug-in hybridy ano.

Je ovšem nutno podotknout, že když má nová „pětka” v civilní verzi přijít někdy v roce 2023, čekat na M5 dva roky by nebylo nic nenormálního. A o tom, že BMW pracuje na vysokovýkonném elektromobilu, víme už nejméně dva roky, kdy odhalilo koncept s názvem „Power BEV”. Byla to tehdejší třída 5 G30 s elektrickým pohonným ústrojím, které dávalo 721 koní a 1150 N.m.

Zpět ale k vizi plug-in hybridní budoucnosti pro M5. Britové spekulují o tom, že by takový vůz mohl sdílet pohonné ústrojí s údajným chystaným SUV X8 M, což by mohlo znamenat přeplňovaný osmiválec S63 se zhruba dvousetkoňovou elektrickou dopomocí. Kombinovaný výkon by tak mohl být okolo 760 koní.