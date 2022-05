Příští Alfa Romeo Giulia má být modelem napříč segmenty

Vystihovat definici slova „crossover“, tedy model auta napříč segmenty, má příští generace Alfy Romeo Giulia. Tvrdí to britský web Autocar po rozhovoru s šéfem značky Jeanem-Philippem Imparatem.

Podle něj mají současný sedan Giulia a SUV Stelvio, které sdílejí technický základ, ještě pár let života před sebou, ale designéři už dostali pár podnětů, jak by mohl vypadat nástupce giulie. Jeden z nich zněl i na crossover hatchbacku a kombíku na způsob Genesisu G70 Shooting Brake.

Genesis G70 Shooting Brake Foto: Genesis

„Nechci se vzdát trhu sedanů. Sportovní sedan je v DNA Alfy Romeo. Ale vnímám mnoho návrhů, že by měla existovat kombi-verze giulie. Možná existuje bod zvratu mezi sedanem a kombíkem a s novou giulií možná můžeme mít to nejlepší z obou světů,“ nechal se slyšet Imparato.

Jak to dopadne, se zatím musíme nechat překvapit. Do doby, než bude čas na náhradu giulie a stelvia, čeká Alfu Romeo přinejmenším rozběhnutí výroby crossoveru Tonale a nejspíš také představení menšího SUV, pravděpodobně založeného na Peugeotu 2008 a nazvaného Brennero podle dalšího alpského průsmyku. To se má stát v roce 2024.

Alfa Romeo Tonale Foto: Alfa Romeo

Pokračujeme představením prvního elektromobilu značky v roce 2025, který by mohl nést jméno GTV a být na pomezí „čtyřdveřového kupé“ a liftbacku a konkurovat tak vozům jako Tesla Model 3 nebo BMW i4. O rok později má přijít další elektromobil, kterým by teoreticky mohlo být velké luxusní SUV, konkurující např. Audi Q7.

Budoucí alfy samozřejmě budou jezdit na platformách koncernu Stellantis, mezi něž patří mimo jiné rodina elektromobilních platforem STLA. Možná si je však značka drobně upraví. „Chceme zachovat to dobré z platformy Giorgio. Máme možnosti, které studujeme,“ nechal se v minulosti slyšet Daniel Guzzafame, produktový šéf Alfy Romeo. Údajně by se to mělo týkat řízení a odpružení.

Alfa Romeo Giulia Estrema Foto: Alfa Romeo

Zásadním rozdílem oproti řadě ostatních aut má být také snaha o zvrácení trendu velikých dotykových displejů. Imparato chce inteiréry alf romeo „očistit“, budoucí design interiéru má řidiči ukazovat přesně tolik informací, kolik bude chtít. „Řidiči by se měli cítit šťastně a nepociťovat stres,“ nechal se slyšet.

Konečně, zatímco falešný zvuk konvenčního auta v elektrických alfách Imparato odmítl, falešné vibrace, přenášené do interiéru skrz podlahu, volant a sedačku, mu proti srsti nejsou. Pokud vám to zvedlo obočí, nejste sami, ale nechme se překvapit, jak to dopadne.