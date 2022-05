Příliš rychlý přechod na elektromobily ohrozí životní prostředí, říká šéf Renaultu

Evropská komise chce v roce 2035 zakázat automobilkám na trhu starého kontinentu prodávat všechna nová auta s naftovými, benzínovými i hybridními motory. Podle mnohých to ale není správný krok a dopady mohou být fatální.

Šéf Renaultu Luca de Meo se o tomto tématu rozpovídal během summitu Financial Times „Future of the Car“, kde vysvětlil, že příliš rychlý přechod na elektrickou mobilitu pravděpodobně není řešením k záchraně planety.