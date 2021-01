Přes milion řidičů otálí s dálniční známkou

U známek s okamžitou platností už napravit případnou chybu nelze. Uděláte-li ji, přijdete o peníze a známku si budete muset koupit znovu. „Je to z toho důvodu, abychom chránili systém před zneužitím. Aby si třeba někdo ráno nekoupil dálniční známku, během dne nejezdil po dálnici a večer nevolal, že udělal v údajích chybu a chtěl by známku stornovat. To bychom pak neměli možnost, jak zjistit, zda to byla chyba, nebo pokus o podvod,“ vysvětlil Opatrný.