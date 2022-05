Před 75 lety představil Enzo Ferrari první vůz pod svým jménem

Už v polovině 20. let minulého století sice přesedlal na dráhu manažera, volantu se ovšem definitivně vzdal teprve v roce 1932, kdy již třetím rokem na okruzích závodily vozy z jeho vlastní stáje nazvané Scuderia Ferrari. Ta používala vozy Alfa Romeo a není divu, že koncem 30. let automobilka pověřila právě Enza Ferrariho vedením tovární závodní divize.

Finanční problémy koncem 60. let přivedly firmu do náruče Fiatu, Enzo, přezdívaný Il Commendatore a proslulý autoritativním stylem řízení, si ale svůj vliv udržel až do své smrti v roce 1988, zemřel ve věku 90 let.