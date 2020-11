Porsche Taycan má rekord nejdelšího smyku, ale jen mezi sobě rovnými

Guinnessova kniha rekordů má řadu záznamů zajímavých a hodnotných, ale taky spoustu kuriózních až bláznivých. Kam patří ten, který se povedl automobilce Porsche, necháme na vás – je to nejdelší drift, tedy řízený smyk zadní nápravy, v bateriovém elektromobilu.

Ta poslední dvě slova jsou důležitá, to je ten háček – pilot Dennis Retera smykem urazil 210 kol na 200 m dlouhém kruhu, což trvalo 55 minut a vůz urazil 42 171 metrů. Jakkoliv je to úctyhodný řidičský výkon, je to rekord „pouze“ mezi elektromobily.