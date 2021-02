Porsche odmítá výrobu v Číně, zákazníci prý chtějí auta z Německa

„Je to kvalitativní a prémiový argument, vyrábět stále auta z Evropy pro Čínu,“ uvedl šéf Porsche Oliver Blume pro Financial Times s tím, že si automobilka chce držet silnou značku „Vyrobeno v Německu”. Jak dále naznačil, přesunutí části výroby do Číny pro něj v tuto chvíli nedává žádný smysl. Jiné to podle něj může být v budoucnosti. Podle jeho slov se ale stanovisko Porsche nezmění minimálně další 10 let.