Porsche 911 legendárního motoráře značky zase jezdí. Je součástí rodiny

Existují jména, která mají fanoušci značky Porsche vrytá do paměti. Bezesporu k nim patří Hans Mezger. Tento německý motorář nastoupil k automobilce hned po dokončení studií v roce 1959 a pracoval tam až do roku 1994, kdy odešel do důchodu.

Jeho syn Oliver si pamatuje, že v něm občas jeli na dovolenou do Zell am See a těsně před cílem v sevřeném údolí projížděli kolem granitové zdi. „Teď tam je tunel, ale tehdy tam byla velká granitová zeď, když do Zell am See přijíždíte od Saalfeldenu. Ta zeď odrážela a zesilovala zvuk vzduchem chlazeného porsche tak moc, že se interiér skoro začal třást. Na to nikdy nezapomenu,“ říká Oliver Mezger.