Pomohl by větší odstup i lepší světla, myslí si expert o nedělní nehodě na D1

Dálnice jsou nejbezpečnějším typem komunikací u nás, ale když se na nich stane nehoda, bývá to větší problém než na úzké okresce. Ukázalo se to už mnohokrát. Nejčerstvěji při nehodě cisterny s palmovým olejem v neděli 13. října večer.

Problém byl tak velký, že bylo třeba nejen dálnici uzavřít, ale byla plně průjezdná až v podvečer pondělí 14. října, tedy po téměř celém dni. A to navíc s omezením rychlosti na 80 a 100 km/h, neboť vozovka mohla být stále kluzká.

Shořelá osobní auta po nehodě na D1. Foto: Pavel Jaňurek, Novinky

Co bylo její konkrétní příčinou, zatím není přesně známo - tisková mluvčí benešovské policie Eva Stuchlíková nám jen řekla, že je předmětem vyšetřování. Podle tiskové zprávy policie se řidič cisterny, dle prvotních zjištění, dostal do kolize s jiným vozidlem a následně se převrátil.

Řidič nemusel pořádně vidět, co se děje

Havarovaná cisterna zůstala ležet na boku napříč přes tři pruhy dálnice, a to téměř beze zbytku volného prostoru. Řidič, který do ní narazil jako první, podle názoru Libora Budiny, dopravního experta Autoklubu ČR, mohl vidět tak dvě vteřiny, že něco není v pořádku, ale nemusel vědět, co to je. A ve chvíli, kdy zjistil problém, už nemusel mít dost času a prostoru adekvátně reagovat.

„Řada řidičů si myslí, že rychlost 130 km/h je na dálnici bezpečná, i když jedou jen s potkávacími světly,” uvádí Budina s tím, že jakékoliv lepší nasvícení situace by pomohlo - ať už ve formě lepších světel automobilu, nebo veřejného osvětlení daného místa. Ostatní, kteří do cisterny narazili, podle Budiny nejspíš nedodrželi bezpečnou vzdálenost.

Z cisterny vytékal palmový olej, který k požáru přispěl, ale hlavní příčinou nebyl. „U cisterny se roztrhla nádrž a vytekla z ní nafta,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Řekl také, že si na území kraje nevybavuje nehodu, kde by se požár šířil tak rychle, a že bylo štěstí, že cisterna převážela „jen” palmový olej, ne třeba naftu nebo jinou vysoce hořlavou látku.

„Velké poděkování patří svědkům nehody, kteří neváhali a bleskově pomohli účastníkům nehody dostat se z havarovaných vozidel, čímž zachránili několik lidských životů,“ řekl Právu Svoboda.

Mezi těmito svědky byli také záchranáři z Uherského Hradiště, kteří zrovna jeli z konference z Prahy - Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška.

„Na místo jsme se dostali v první vlně. Viděli jsme, že zhruba pět šest lidí už pomáhalo,” uvedl Vašica. „Objevila se tam zdravotní sestra, která lidem pomáhala. Hlídala pacienty, vyšetřovala je. Dík patří i dvěma vojákům a dalším lidem. Bylo jich tam spousta, kdo pomáhal,” řekl. Pomáhali podle něj i někteří ze zraněných.

„Nebyli jsme si jistí, co v cisterně je,” uvedl Vašica. Cedulky označující přepravovanou látku podle něj nebyly vidět. Až později se od řidiče dozvěděl, že jde o potravinářský olej. Kdyby k podobné nehodě vyjížděli v rámci své služby, k hořící cisterně a autům by se podle Stušky nesměli přiblížit dříve, než jim to povolí hasiči.

„Když jedete jako záchranář, po cestě už si sumírujete, co bude,” dodal Stuška. Tentokrát se však v civilu pustili do záchranných prací hned, aniž by věděli, co přesně je čeká. „My jsme tam byli v podstatě jen s rukavicemi a s lékárničkou," doplnil Vašica.

Náraz do policie? Absolutní nepozornost

Nehoda cisterny byla o nějakou dobu později také příčinou nehody u sjezdu na 34. kilometru, kdy vozidlo narazilo do policejního auta, stojícího napříč přes dva jízdní pruhy.

„To vnímám jako absolutní nevěnování se řízení,” říká Budina, ale dodává, že není bezpečné zůstat sedět v autě stojícím na dálnici.

BEZ KOMENTÁŘE: Do policistů na D1 narazilo auto Video: ŘSD

Jak je možné takovéto nehodě příště předejít? To bude možno přesněji říci, až budeme znát příčinu převrácení cisterny - bez toho by k takové tragédii velmi pravděpodobně nedošlo.

Zatím lze jen připomenout dodržování bezpečné vzdálenosti od vozidla před sebou a dbání na jízdu přiměřenou rychlostí.

Ta na dálnici není rovna plošnému limitu 130 km/h, ale je odlišná v každé jízdní situaci. Na zasněžené vozovce taky pojedete pomaleji než ve stejném místě za sucha.

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v odst. 1 § 18 uvádí, že řidič „smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled”.