Pohotová reakce Ukrajince zachránila auto před neovladatelnou tramvají

Vykolejení tramvaje není až tak častá událost, ovšem když už se to stane, může to znamenat opravdu velký problém. V incidentu z videa, který se podle dostupných informací seběhl 20. dubna v ukrajinském Charkově, se ovšem do problémů dostalo o přinejmenším jedno auto méně.

Nejmenovaný řidič s kamerou za čelním sklem stál na vozovce; z pohybu auta v první sekundě videa můžeme odhadovat, že chtěl odbočit doleva nebo se otočit a dával přednost protijedoucí tramvaji. Ta však v klesání vykolejila – proč, můžeme jen spekulovat – a neovladatelná se řítila na vůz.

Řidič ale stihl uhnout, a to poměrně odvážným způsobem – necouval, nýbrž se rozjel proti tramvaji, otočil se do protisměru a tam zastavil u krajnice. Z videa to vypadá, že záď jeho vozu minula tramvaj docela těsně.

Samozřejmě, v protisměru mohlo jet auto, které by přes tramvaj neviděl a mohl se s ním dostat do kolize – jenže odhadujeme, že i tak by z toho vyšel lépe, než kdyby zůstal stát na místě a narazila do něj násobně těžší tramvaj, či se na vůz po nárazu dokonce převalila.

Pokud vám barvy tramvaje přijdou povědomé z Prahy, nemusí to být náhoda. Charkov v minulosti koupil několik vyřazených tramvají Tatra T3 od pražského dopravního podniku a tohle může být jedna z nich.