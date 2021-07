Po čipech budou brzy chybět baterie do elektromobilů, předpovídá studie

Kvůli nedostatku čipů se letos ve světě vyrobí proti původním plánům asi o pět milionů aut méně. Do konce roku by jich mělo být 74,8 milionu, což bude o 9,3 procenta více než loni, kdy se na na začátku pandemie výroba na některých místech zastavila a výrazně omezovala. Ukazuje to analýza duisburského centra Ferdinanda Dudenhöffera pro výzkum automobilismu, o které informuje agentura DPA. Analýza varuje i před možným budoucím nedostatkem lithium-iontových baterií.