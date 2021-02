Pohonu vozidel na zemní plyn se v Česku daří

Celková spotřeba těchto plynů dosáhla na 92,952 milionu metrů krychlových. V tiskové zprávě to uvedl Český plynárenský svaz (ČPS). Největší část, 90,4 milionu metrů krychlových, podle něj tradičně připadla na palivo CNG. LNG, používané zejména v nákladní automobilové dopravě, tvořilo cca 1,4 milionu m3, na bioCNG zbývá 1,2 milionu m3.

„Počet nákladních vozů na LNG se meziročně zvýšil z pěti na 26. Jasně rostoucí trend dokládají i plány firem na obnovu vozových parků v letošním roce. Ty již dnes potvrzují nákup dalších 20 tahačů na zkapalněný zemní plyn. Do dvou let se má rovněž zásadně rozšířit i plnicí infrastruktura LNG, a to z aktuálních dvou až na 20 veřejných stanic,” uvedla Kovačovská.