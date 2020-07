Plně samočinné řízení v tesle je nesmysl, míní experti

To je velmi ambiciózní prohlášení, neboť autonomie 5. úrovně znamená, že auto nepotřebuje volant ani pedály a jezdí zcela samo úplně všude, včetně složitých i krizových situací.

Podle odborníků, oslovených americkým webem Automotive News, je to nesmysl. Asi nejsilnější názor na autonomii 5. úrovně má John Krafcik, šéf firmy Waymo, která vyvíjí autonomní vozidla.

Je to podle něj mýtus. Uvedl to už v červnu roku 2019 a nyní zopakoval. „Úroveň 5 znamená, že můžete jet kamkoliv, kdykoliv, za jakéhokoliv počasí. Například ze San Franciska do Santiaga v Chile, kdykoliv, stačí zmáčknout tlačítko. Toho se nejspíš nikdy nedočkáme,“ řekl tehdy.