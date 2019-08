Platinový konglomerát chce nahradit prvky v akumulátorech, s elektromobily přichází o zisky

Koncern Anglo American Platinum nechce sedět se založenýma rukama a čekat, až mu akcie spadnou na úplné minimum. Platina, která se nyní používá v katalyzátorech, by se měla přesunout jinam. S rozvojem elektromobility jsou samozřejmě jedinou možností, kde se poohlížet po možném odbytišti, akumulátory.

Ovšem v současné době vedou ligu akumulátory, kde se sice v některých verzích platina vyskytuje, ale jen v minimální míře. Hlavními prvky jsou kobalt a nikl. A jelikož se očekává, že v roce 2040 se zvednou světové prodeje elektromobilů ze 2 na 54 %, je tohle dobré místo, kam investovat svou snahu a peníze.

A tak poputují velké peníze (víc než jedna miliarda korun) do výzkumu nových akumulátorů, které by místo niklu a kobaltu využívaly platinu. Platina by se měla hodit na to, aby se akumulátory nepřehřívaly.

Pokusy s použitím platiny už tu byly, ale vzhledem k tomu, jak drahý prvek to je, tak nebyly moc rozsáhlé. Jenže teď má vše pod dohledem Anglo American Platinum a platiny na výzkum tak bude dost. Stejně jako peněz.

Pro firmu by to byl „zlatý důl“, protože místo propadu produkce by bylo zapotřebí platiny víc, vždyť se počítá, že do akumulátorů by se použil šestnáctinásobek hmotnosti platiny, která je dnes v katalyzátorech. Celý vývoj by pak mohl vyústit například i ve větší kapacitu či výdrž akumulátorů.