Pět stupňů k puštění volantu. Autonomní řízení má svá pravidla

„Jsem přesvědčen, že k úrovni pět, nebo jinak řečeno k úplné autonomii, dojde. A myslím si, že to nebude dlouho trvat. Naopak, bude to rychlé,“ řekl Musk. „Nadále si stojím za tím, že letos dosáhneme základní funkčnosti autonomního řízení úrovně pět,“ dodal.

Krok by to byl velmi významný, jelikož současné vozy se pohybují maximálně na pomezí stupňů 2 a 3. Je to nepochybně věc nejen pokročilosti snímačů a technologií, ale i legislativní vůle taková auta pustit na trh a dovolit jim nečinnost řidiče. V Evropě je to v současné chvíli nelegální, v některých státech USA jsou však pravidla volnější.