Paříž zaplaví vodíkové Toyoty Mirai, nahradí 600 dieselů

HysetCo zároveň v Paříži a okolí rozšíří i síť vodíkových čerpacích stanic. To se už neobejde bez peněz daňových poplatníků, bez ohledu na to, který z občanů bude vodíkovými taxíky jezdit – čerpací stanice budou financované z fondů vládní Agentury pro ekologickou transformaci evropské organizace Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking a samosprávných orgánů regionu Ile-de-France.

Šest set nových taxíků je sice násobně více, než v této oblasti jezdí nyní, v globálním měřítku je to však jen kapkou v moři – všech taxíků tu jezdí zhruba 50 tisíc. HysetCo však chce do konce roku 2024 vyměnit celkem pětinu těchto aut – místo konvenčních spalovacích aut to mají být právě Toyoty Mirai. Souvisí to s přípravou Paříže na roli hostitele olympijských her, které se tam mají konat právě v roce 2024.