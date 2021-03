Pagani odhalilo vrchol modelu Huayra. I na okruhy je moc hlasitý

Podobně jako kdysi zonda, i novější huayra dostala absolutně vrcholovou verzi, která nehledí na pravidla a je prostě nejlepší, jaká může být. Stalo se tak devět let od odhalení první huayry, ovšem od té doby bylo bezpočet různých specialit. Tahle je jejich korunou.

Motor spolu s převodovkou jsou integrálními součástmi šasi, nejsou montované do karoserie či pomocného rámu na silentbloky, jak je běžné u normálních aut. Závodní je i ona převodovka – je šestistupňová sekvenční a nemá klasické synchronizační kroužky. Místo nich má tzv. dog rings, prstence s velkými zuby mezi ozubenými koly jednotlivých převodů, které se starají o zvolení toho správného převodu.

Výhodou oproti klasické převodovce se synchronizačními kroužky je, že se dá řadit bez použití spojky a podstatně rychleji. Ba co víc, co nejrychlejší pohyb prstence je žádoucí, aby docházelo k co nejmenšímu opotřebení.