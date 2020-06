Omezování maximální rychlosti je jen první krok, zní od Volva

„180 kilometrů za hodinu je pořád hodně vysoká rychlost. Zamezí to překračování povolené rychlosti? Určitě ne,” přiznala v rozhovoru pro britský Autocar Malin Ekholmová z bezpečnostního oddělení Volva. Švédská automobilka tímto krokem ale podle ní udělala „alespoň něco”.

„Všichni mluví o překračování rychlosti, ale my jsme chtěli udělat nějaké gesto, aby bylo vidět, že to myslíme vážně,” říká Ekholmová s tím, že jejich krok by měl zavést dialog ohledně hledání maximální bezpečné rychlosti.