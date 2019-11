Odemknout auto vybitým mobilem? Možná hudba blízké budoucnosti

Technologie NFC (Near Field Communication) se dá použít různě, třeba k placení místo karty, anebo k odemykání automobilu, pokud to vůz umí. Vždy je ale třeba mít v baterii smartphonu aspoň trochu „šťávy”. Zmíněné odemykání auta by mohlo v budoucnu fungovat i se zcela vybitým telefonem, to plánuje uskupení nazvané Car Connectivity Consortium.